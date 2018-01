Wekdienst 22/1: overleg over pulsvisserij en verlaat Puigdemont België?

Ga je vandaag op pad? Pas dan in de ochtend even op: het kan lokaal glad zijn. Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De vertegenwoordigers van de vissers en minister Schouten overleggen over de pulskorvisserij. Die manier van vissen is recent verboden door het Europese Parlement, een miljoenenstrop voor de Nederlandse visserij.

• Rex Tillerson begint aan een tour door Europa. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is vandaag in het Verenigd Koninkrijk en zal daar waarschijnlijk de nieuwe Amerikaanse ambassade openen.

• Zal Carles Puigdemont voor het eerst België verlaten? Hij wordt verwacht bij een debat in Kopenhagen, maar Spanje dreigt een arrestatiebevel uit te vaardigen als hij naar Denemarken reist.

• En de Palestijnse president Abbas komt naar Brussel. Hij praat onder anderen met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Abbas hoopt op meer steun van de EU na het besluit van president Trump om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem.

Wat heb je gemist?

Rijken worden steeds rijker. Van de 9.000.000.000.000 dollar die er vorig jaar bij kwam, ging 82 procent naar de rijkste 1 procent van de wereld, rekende Oxfam Novib uit. Er zijn volgens Oxfam in een jaar tijd 233 miljardairs bij gekomen. Volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal geen vermogen bij gekregen.