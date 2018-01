Bus meegesleurd door lawine, 13 doden

Bij een lawine in Colombia zijn dertien mensen om het leven gekomen. Een bus werd op een berghelling meegesleurd door de aardverschuiving. Zeven mannen, vijf vrouwen en een baby kwamen om.

De bus was zaterdag onderweg op de Nariz del Diablo (Duivelsneus) in het midden van het land toen de chauffeur werd overvallen door de lawine. Waarschijnlijk was de aarde gaan schuiven door de zware regenval van de afgelopen tijd.

De bus raakte bedolven onder stenen en aarde. Het duurde een dag voordat de lichamen konden worden geborgen. Reddingswerkers onderzoeken nog of er misschien meer voertuigen zijn meegesleurd.