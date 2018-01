FIOD onderzoekt fraude met bouwfacturen op Schiphol

De FIOD doet onderzoek naar mogelijk gesjoemel met declaraties door oud-werknemers en bedrijven op Schiphol. Dat bevestigt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst naar aanleiding van berichtgeving van de NRC.

Het gaat om oud-medewerkers van de luchthaven en installatiebedrijven bij de vastgoedtak van Schiphol. Ze zouden onder meer valse facturen hebben gestuurd voor fictieve werkzaamheden. De dienst zegt dat drie personen als verdachte zijn aangemerkt.

In augustus kwam de NRC met een uitgebreide publicatie over de mogelijke grootschalige fraude. Privéverbouwingen en andere gunsten zouden op kosten van de luchthaven zijn uitgevoerd. Dat zou mogelijk zijn geweest door de rommelige boekhouding. Schiphol ontkende stelselmatige fraude, maar het vastgoedbedrijf deed wel aangifte.

Cadeautjes

Managers van Schiphol Real Estate vroegen verdachten om 'cadeautjes', van verbouwingen en airco's tot dure tassen en etentjes. De zaak kwam aan het rollen nadat een klokkenluider het systeem achter de fraude had onthuld.

Het is nog onduidelijk hoelang het strafrechtelijke onderzoek van de FIOD zal duren en welke straf de verdachten boven het hoofd hangt. De dienst zegt dat het onderzoek nog in volle gang is.