Arrestatie dreigt voor Puigdemont in Denemarken

De afgezette Catalaanse president Puigdemont tart vandaag de Spaanse justitie met een bezoek aan Denemarken, waar hij vanmiddag een toespraak houdt. Het is zijn eerste reis sinds zijn vlucht eind oktober naar Brussel.

De Spaanse justitie wil Puigdemont vandaag laten arresteren. Een verzoek daartoe is ingediend bij het hooggerechtshof in Madrid. De kans dat de Deense justitie hem oppakt en uitlevert is volgens Spanje aanzienlijker groter dan in België, waar de justitie hem ongemoeid liet.

Bij aankomst op de luchthaven van Kopenhagen wilde Puigdemont geen antwoord geven op vragen van journalisten.

Puigdemont kwam naar Denemarken op uitnodiging van de universiteit van Kopenhagen, voor een debat onder de titel "Catalonië en Europa op een tweesprong voor de democratie".