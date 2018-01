Vijftien Syriërs op hun vlucht naar Libanon doodgevroren

In het grensgebied tussen Syrië en Libanon zijn dit weekeinde de lichamen gevonden van vijftien Syrische vluchtelingen die in een sneeuwstorm zijn doodgevroren. Twee van de slachtoffers zijn kinderen. Drie gewonde vluchtelingen zijn in een Libanees ziekenhuis opgenomen.

Omdat de grens tussen Syrië en Libanon is gesloten, probeerden de Syrische vluchtelingen via een smokkelroute in de buurt van de grensovergang Al-Masnaa, ten noordwesten van Damascus, het buurland te bereiken. Die route loopt door hoge besneeuwde bergen, met temperaturen onder het vriespunt.

Een deel van de groep bereikte Libanon wél, en waarschuwde de autoriteiten. Die stuurden hulptroepen de bergen in, waar vervolgens de lichamen werden gevonden.