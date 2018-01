Burgers omgekomen bij Turkse operatie in Noord-Syrië

Turkse luchtaanvallen op de Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië hebben volgens lokale media vandaag aan zeker zeven burgers het leven gekost. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een actiegroep die vanuit Engeland bericht over de strijd in Syrië, spreekt over acht doden, onder wie een kind.

De slachtoffers vielen in het dorp Jibra, in het zuidoosten van Afrin. Volgens het Observatorium heeft de Turkse militaire operatie dit weekend in totaal achttien levens geëist. De Turkse strijdkrachten bestoken Afrin sinds vrijdag; vandaag staken grondtroepen de grens over om de Koerden, die Afrin in handen hebben, te verjagen.

De Turken willen een 30 kilometer brede 'veilige zone' instellen, waaruit alle Koerden zijn verdreven. Ankara vreest dat de Syrische Koerden samenwerken met de terroristische organisatie van Turkse Koerden PKK.