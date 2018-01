Gewonden na kettingbotsingen op meerdere snelwegen

Op drie wegen verspreid in het land hebben zich in korte tijd kettingbotsingen voorgedaan. De ongelukken waren in Gelderland en Noord-Holland.

Op de A1 bij Hoevelaken klapten vanmiddag vijf auto's op elkaar. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. De hoofdrijbaan richting Amsterdam was een tijd afgesloten. Het verkeer werd tijdelijk via de parallelbaan omgeleid.

Boven de hoofdrijbaan gaven de rode kruizen op borden aan dat de weg was afgesloten, maar Omroep Gelderland schrijft dat die vaak werden genegeerd. Volgens een weginspecteur reden zeker 25 automobilisten gewoon door.

De Hoek

Later in de middag botsten zes auto's op elkaar bij het knooppunt De Hoek op de A4, ook richting Amsterdam. Drie rijstroken werden tijdelijk afgesloten. Nadat een bergingsbedrijf de autowrakken had weggehaald en de gewonden waren verzorgd, werd de weg weer vrijgegeven.

Ook op de N242 bij het AZ-stadion in Alkmaar waren meerdere auto's betrokken bij een aanrijding. Volgens NH Nieuws kwamen op deze provinciale weg zeker vier wagens met elkaar in botsing. Hierbij raakten twee mensen gewond.