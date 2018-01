SPD-leden steunen nieuw coalitie-overleg met CDU van Merkel

De SPD stemt in met nieuwe coalitiegesprekken met de CDU van bondskanselier Merkel. Op het partijcongres in Bonn spraken afgevaardigden over de vraag of er opnieuw een kabinet met de christendemocraten mag worden gevormd. Naar verwachting zullen de gesprekken met Merkel begin volgende week beginnen.

Van de 642 stemmen waren er 362 voor en 279 tegen. Er was één onthouding. Vanmorgen leek het er nog op dat de Duitse sociaaldemocraten weinig voelden voor de samenwerking. Partijleider Martin Schulz kreeg een lauw applaus na zijn pleidooi voor de zogenoemde 'grote coalitie'.

"Een klassieke pyrrusoverwinning", zegt correspondent Jeroen Wollaars. "Schulz heeft 56 procent van de stemmen gekregen. Dat is wel een klap in zijn gezicht. Hij zal er meer van hebben verwacht."

Nog niet zeker

Met de steun van de afgevaardigden is een nieuwe regering van de CDU en de SPD nog niet zeker. Als er, op zijn vroegst in februari, een coalitieakkoord ligt moeten de ruim 440.000 leden van de SPD ook daaraan nog hun steun geven. Gezien het matige enthousiasme bij een groot deel van de partij kan die stemming alsnog een probleem opleveren voor Schulz en Merkel.

Ook de partij van Merkel kan nog besluiten om af te haken als de nieuwe gesprekken leiden tot plannen waar de leden niet achter staan. "Er ligt nu een principeakkoord tussen de twee partijen. De CDU/CSU kan ook zeggen: we komen niet meer aan kernpunten. Een deel van de leden doet dat ook al."