Oceaan-roeier Mark Slats weer thuis

De Nederlandse timmerman Mark Slats uit Wassenaar die het wereldrecord solo- en non-stop-oceaanroeien op zijn naam heeft geschreven, is weer thuis. Bij Omroep West is te zien dat hij vanochtend op Schiphol is onthaald door familie en fans.

De timmerman stak de Atlantische Oceaan over in ruim 30 dagen. Hij was daarmee ruim 19 dagen sneller dan het oude record.

Zwaarste roeiwedstrijden

Slats deed mee aan de Atlantic Challenge, een van de zwaarste roeiwedstrijden ter wereld. De tocht van bijna 5000 kilometer loopt van de Canarische eilanden naar het Caribische eiland Antigua.

Slats besloot de uitdaging aan te gaan toen zijn moeder ernstig ziek werd. Daarvoor had hij nog nooit geroeid. Met het oceaanroeien haalde Slats sponsorgeld op voor zijn moeder en anderen met kanker. Hoeveel geld hij heeft opgehaald, is nog onduidelijk.

Later vandaag wordt Mark Slats gehuldigd in een café in zijn woonplaats Wassenaar.