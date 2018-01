'Turkse leger trekt Syrië binnen in strijd tegen Koerdische milities'

De Turkse inval heeft een lange aanloop, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Turkije vraagt de VS al heel lang om te stoppen met de hulp aan de YPG, omdat Turkije die als vijand ziet. Maar de VS gooide er deze week juist een schepje bovenop en kondigde aan om nog eens 30.000 strijders in het gebied te gaan trainen."

Dat was aanleiding voor Turkije om te beginnen met de mobilisatie. "De Turkse operatie is een signaal aan de VS. De Turken zeggen hiermee dat ze het menen, dat ze echt niet willen dat die Koerdische militanten daar aan de grens zitten."