Man met hakbijl dringt huis binnen in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Feijenoord is een man gisteravond een woning binnengedrongen met een hakbijl. Hij beklom de daken van verscheidene huizen en sloeg met zijn bijl ruiten in.

De politie kwam hem op het spoor na een melding van een vernield bushokje. In de buurt zagen agenten de man van 34 een huis binnengaan. Een arrestatieteam haalde hem uit de woning en gebruikte een stroomstootwapen om hem aan te houden.

Er is niemand gewond geraakt, meldt RTV Rijnmond. Wel was de bewoonster zo erg geschrokken, dat ze is nagekeken door ambulancepersoneel.