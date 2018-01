Wekdienst 21/1: ja of nee tegen Merkel en honderdduizenden 'pussy hats'

Ga je vandaag op pad? Pas dan in de ochtend even op: het kan lokaal glad zijn. Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• In Duitsland stemt de SPD vandaag over een coalitie met CDU/SCU. Het is nog maar de vraag of de ruim 600 gedelegeerden van de sociaaldemocratische partij akkoord gaan. Er is vanuit de partij namelijk veel kritiek op het principeakkoord dat er nu ligt.

• Verder veel sport op het programma, met in de eredivisie de Klassieker Ajax-Feyenoord om 14.30 uur. Vanaf 13.30 uur wordt in Studio Sport op NPO 1 vooruitgeblikt en vanaf 14.00 uur is er ook alle aandacht in Langs de Lijn op NPO Radio 1.