'Het voelt alsof de mensen rapper Boef hebben vergeven'

Maar eigenlijk heeft hij al niets meer goed te maken de zaal; er valt geen onvertogen woord. "Ja, het voelt alsof de mensen hem hebben vergeven", ziet ook Joep (26). "Natuurlijk is het een sukkel, omdat hij die dingen heeft gezegd. Maar hij had niet zo afgemaakt hoeven worden in de media."

"Dat neem ik de media kwalijk, dat mijn moeder nu opeens een ongefundeerde mening over Boef heeft", gaat hij verder. "Terwijl ze hem helemaal niet kent. Het gaat om de artistieke waarde van de muziek."

Boef sluit zijn optreden af met zijn grootste hit Habiba, en de zaal zingt grotendeels mee. De rapper is vergeven, en daar is hij opgelucht over. "Noorderslag, dank dat jullie mij hebben laten staan." Tegen het publiek: "Natuurlijk had ik van tevoren spanning over jullie reactie, maar ik hou van jullie."