Hotel in Kabul doelwit van aanval, doden en gewonden gemeld

Onduidelijk is hoeveel gasten er in het hotel verblijven. Er was op het moment van de aanval een bruiloft gaande en een bijeenkomst over ict, waar ongeveer honderd overheidsfunctionarissen aanwezig waren.

Het Intercontinental Hotel, dat niet tot de internationale keten behoort maar in handen is van de Afghaanse staat, wordt zwaarbewaakt. In 2011 was het doelwit van een aanval door de Taliban, waarbij 21 mensen omkwamen onder wie de aanvallers.

Het hotel is een van de twee grote luxehotels in Kabul. Er zijn regelmatig huwelijken, politieke bijeenkomsten en conferenties van regeringsfunctionarissen.

Juist de afgelopen week heeft de Amerikaanse ambassade in Kabul gewaarschuwd voor aanslagen op hotels in de Afghaanse hoofdstad.