Laatste open dag Noord/Zuidlijn: 'Amsterdam kan weer ademhalen'

Wie ook trots is, is de Haagse ingenieur Ries Jelier, die sinds 2007 betrokken was bij de bouw. "Ik zou er voor drie maanden zijn. Maar het werd ietsje langer", zegt Jelier grappend over de vertragingen bij het bouwproject. "Die negatieve berichtgeving werd je soms een beetje zat. Nu ik zie hoe mooi het is geworden, ben ik trots dat dat ik hieraan heb mogen meewerken."

Tegenslagen

De eerste tekeningen voor de metrolijn werden al in de jaren 60 gemaakt, maar na protesten werd de daadwerkelijke bouw uitgesteld. Uiteindelijk werd in 2003 begonnen met de aanleg. De bouw werd vertraagd door tegenslagen als verzakkingen van panden in de buurt, onverwacht hogere kosten en het faillissement van onderaannemer Imtech.