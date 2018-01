'Paus van Franse cuisine' Paul Bocuse (91) overleden

De Franse topkok Paul Bocuse is overleden. Hij is 91 jaar geworden. Bocuse wordt geroemd om zijn fenomenale kookkunst, maar ook doordat hij "de kok uit de keuken heeft gehaald". Hij was, in zijn smetteloos witte koksjas met dito muts, de ambassadeur van de Franse keuken in het buitenland.

Over de hele wereld opende hij restaurants, maar hij verloor de kwaliteit nooit uit het oog. Zijn restaurant L'Auberge du Pont de Collonges bij Lyon kreeg in 1965 een derde Michelinster, en heeft die tot op de dag van vandaag behouden.

Nouvelle cuisine

Bocuse omarmde de nouvelle cuisine, een nieuwe manier van koken die zijn oorsprong heeft in het Frankrijk van de jaren zestig. Jonge koks, onder wie Bocuse, hadden genoeg van de zware en bewerkte gerechten uit de Franse keuken, met veel boter en bloem.

Ze kozen voor kleine porties van lichte, simpele gerechten, met veel verse ingrediƫnten die niet doodgekookt worden maar juist aan de korte kant worden bereid, zodat de natuurlijke smaken beter tot hun recht komen.