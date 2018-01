Aanhouding witwassers na overvallen op geldlopers

De politie heeft negen mannen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van geld dat is buitgemaakt bij twee overvallen in 2016 en 2017. Het geld werd zowel in Nederland als in Belgiƫ op verschillende plaatsen aangeboden.

De negen mannen worden niet verdacht van de twee overvallen zelf. "Het onderzoek gaat door," aldus een politiewoordvoerster.

De meest geruchtmakende overval was die op een zaterdagmiddag, 29 juli vorig jaar, in een druk winkelcentrum in Heemskerk. De overvallers verscholen zich in een gestolen auto, vlak bij een geldautomaat.

Een overvaller kwam tevoorschijn en dwong een geldloper onder bedreiging van een pistool om zijn geldkoffer af te staan. De ander stak niet alleen de gestolen auto, maar ook drie andere auto's bij het winkelcentrum in brand. In de commotie gingen de twee ervandoor op een gestolen scooter.

Plofsignaal

Eerder al, op 21 december 2016, overvielen zeer waarschijnlijk dezelfde mannen een geldloper in het centrum van Purmerend. Ook daar bedreigden ze hem op klaarlichte dag met een pistool en gingen ze er met de buit vandoor op een scooter.

Volgens de politie gaf de buitgemaakte geldkoffer op de dag van de overval "een plofsignaal, waardoor het briefgeld dat in de koffer zat werd besmeurd met verf en deels verbrandde".

Sporen op het geld

Het is niet helemaal duidelijk hoe de politie de nu aangehouden witwassers op het spoor is gekomen. Mogelijk is dat door het volgen van bepaalde sporen op het gestolen geld.

Wel meldt NH Nieuws dat de mannen zijn gearresteerd in Amsterdam, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Rotterdam. De politie wil niet zeggen of de mogelijkheid bestaat dat ze via deze mannen op het spoor van de overvallers komen.