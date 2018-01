Oud-minister Hennis van Defensie reservist bij Koninklijke Marine

Oud-minister van Defensie Hennis is reservist bij de Koninklijke Marine. "Ze heeft het reguliere reservistentraject doorlopen. Schieten, hardlopen en andere onderdelen", licht een woordvoerder toe. "Ze kan zo worden ingezet."

Hennis is aangesteld als reserve-officier in de rang van kapitein-luitenant ter zee speciale diensten. Als zij zou worden opgeroepen is de kans groot dat zij wordt toegevoegd aan een specialistische staf.

"Ze heeft wel een hoge rang, maar ze zou bijvoorbeeld niet het commando kunnen voeren over een fregat", zegt de woordvoerder.

Hennis is Kamerlid voor de VVD. Zij trad op 3 oktober 2017 af als minister naar aanleiding van het dodelijke granaatongeval in Mali. Daarover verscheen gisteren een kritisch rapport.