Podcast: Campert wordt 104, Darkest Hour en Ernst Jansz over z'n hippietijd

Verder hoor je in de podcast Ernst Jansz, oprichter van Doe Maar en bandlid van CCC Inc. Voor zijn boek, cd en voorstelling dook hij terug in de tijd dat hij in een commune in Brabant woonde. De muzikant vertelt openhartig aan Lucella Carasso hoe het leven er in de hippiegemeenschap uitzag. "Zoals dat gaat, worden op een gegeven ogenblik idealen een tirannie."