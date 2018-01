Zanger Tom Petty overleed door overdosis medicijnen

De hartaanval waaraan de Amerikaanse zanger en gitarist Tom Petty in oktober op 66-jarige leeftijd overleed, werd veroorzaakt door een overdosis medicijnen. In zijn bloed zijn sporen van zeven stoffen gevonden, staat in het autopsierapport dat is vrijgegeven. Hij had een mix van pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen ingenomen, onder meer fentanyl, oxycodon en temazepam.

De schouwarts gaat er niet van uit dat hij de zanger zich opzettelijk van het leven heeft beroofd. Volgens de weduwe van Petty brak hij op de dag van zijn dood zijn heup en leed hij daardoor ondraaglijke pijn. Omdat hij al langer knieklachten had slikte hij ook daarvoor al pijnstillers.

Tom Petty werd wereldberoemd met zijn band Tom Petty and the Heartbreakers, die in 1976 werd opgericht. De band had hits als A Face in the Crowd, Learning to Fly en Into the Great Wide Open. Solo scoorde de zanger met nummers als Free Fallin' en I Won't Back Down.