Wekdienst 20/01: Uitreiking Popprijs en PVV-demonstratie

Wat kun je vandaag verwachten?

• De PVV demonstreert om 14.00 uur op het Stationsplein in Rotterdam: tegen het kabinet, tegen islamisering en tegen discriminatie van Nederlanders. Filip DeWinter van het Vlaams Belang heeft laten weten ook aanwezig te zijn.

• In de Eredivisie neemt Roda JC het thuis op tegen FC Twente. PEC Zwolle ontvangt NAC Breda en VVV-Venlo reist af naar Den Haag voor de wedstrijd tegen ADO. Het voetbal is ook te volgen via de liveblog op nos.nl/sport.

• In Hilversum wordt het eerste partijcongres gehouden van de SP met Lilian Marijnissen als politiek leider. De SP'ers kiezen de leden van het landelijk bestuur.

• En op muziekfestival Noorderslag in Groningen wordt de Popprijs uitgereikt. De in opspraak geraakte rapper Boef is een van de kanshebbers en treedt ook op. De uitreiking is live te zien vanaf 22:50 uur op NPO 3.