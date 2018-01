Noord-Koreaanse delegatie zegt bezoek aan Zuid-Korea af

Noord-Korea heeft een bezoek ter voorbereiding op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea afgezegd, meldt het Zuid-Koreaans persbureau Yonhap. Dit weekend zou een zevenkoppige delegatie komen kijken op de plekken waar Noord-Koreaanse artiesten moeten gaan optreden, maar het bezoek gaat om onbekende redenen niet door.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten benadrukken dat het geen definitieve afzegging is, alleen een tijdelijk uitstel. Wat de gevolgen daarvan zijn, is onduidelijk. De timing is in ieder geval opmerkelijk, want juist vandaag overlegt het Internationaal Olympisch Comité over de sportieve deelname van Noord-Korea.

Propagandistisch repertoire

De artiestendelegatie zou onder leiding staan van Hyon Song-wol, de voorvrouw van de meidenband Moranbong die in 2012 in opdracht van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd opgericht om het imago van zijn land te verbeteren. Vanwege het propagandistische karakter van het repertoire was het nog niet zeker of de meiden in Zuid-Korea zouden optreden.

Wel is het de bedoeling dat het Noord-Koreaanse Samjiyon-orkest naar de winterspelen gaat. Dat orkest bestaat uit 140 musici, zangers en dansers. Het is vermoedelijk speciaal voor de Olympische Spelen opgericht, want tot nu toe had niemand ervan gehoord. Ook deze groep zou onder leiding staan van Hyon Song-wol.

Uitzonderingen

Het was de bedoeling dat Hyon dit weekend met haar delegatie zou gaan kijken in Seoel en Gangnueng, waar de optredens zouden plaatsvinden. Gangnueng is de stad waar het olympisch schaatstoernooi wordt gehouden.

Noord-Korea wil met kunstschaatsers, skiërs, langlaufers en ijshockeyers meedoen aan de winterspelen. Alleen de kunstschaatsers hebben zich officieel gekwalificeerd, maar ze zijn niet op tijd aangemeld. Het Internationaal Olympisch Comité beslist vandaag of er uitzonderingen worden gemaakt waardoor de Noord-Koreanen toch mee kunnen doen.