Derde lichaam opgegraven in onderzoek insulinemoorden

In het onderzoek naar de zogenoemde insulinemoorden is vorige week een derde lichaam opgegraven. Dat heeft justitie bevestigd aan RTV Rijnmond.

De 21-jarige Rahiied A. uit Rotterdam wordt ervan verdacht meerdere bewoners van verpleeghuizen te hebben omgebracht door hun een overdosis insuline toe te dienen. Op 17 november vorig jaar werd hij opgepakt.

A. wordt van drie moorden verdacht en van vier andere sterfgevallen wordt onderzocht of hij erbij betrokken is geweest. Ook acht andere personen zouden onnodig insuline hebben gekregen, maar zij hebben het overleefd.

In alle gevallen gaat het om bewoners die in verpleeghuizen woonden waar A. als stagiair of freelance verzorgende heeft gewerkt.

Eerder werden twee overleden bewoners opgegraven, in Puttershoek en Heerjansdam.