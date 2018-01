VerkiezingsVlog #1: Wilders, Baudet (de grootste) en het belang van de gemeente

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en tot eind mei komen onze Haagse vloggers elke week met een speciaal verkiezingsvlog vol "interviews, onderwerpen, filmpjes en gekkigheid".

In de eerste aflevering staan Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp nog even stil bij het vertrek van hun maatje Joost Vullings, met wie zij wekelijks het Formatievlog deden. Vullings gaat binnenkort naar EenVandaag (en toen hij dat bekendmaakte was het "een zwarte dag in de geschiedenis van de politieke vlogs", aldus de twee achterblijvers.)

Maar, ze willen niet bij de pakken neer gaan zitten. Daarvoor zijn de aankomende verkiezingen veel te belangrijk, vinden ze. Waarom? "Nou", zegt VVD-fractieleider Dijkhoff. "Jij woont toch ook in een gemeente?"

Wat zit er in vlog #1

De beste zelfgemaakte campagnefilmpjes, de lijstduwer van de week, de campagneaftrap van VVD-leider Rutte, gaat PVV-leider Wilders door het stof voor dingen die tot nu toe fout gingen en denkt Thierry Baudet van Forum voor Democratie in Amsterdam zes tot acht raadszetels in de wacht te slepen.