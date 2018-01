2000 deelnemers 'van 13 tot 86 jaar' bij immigratiebrainstorm

In Rijswijk zijn 2000 mensen bij elkaar voor een brainstormsessie over de multiculturele samenleving. Het is de eerste debatavond georganiseerd door De Nederlandse Leeuw. Dat is een stichting die "de progressief-liberale denkcultuur wil doorbreken".

Evenementhal De Broodfabriek is uitverkocht. Sprekers zijn onder andere trendwatcher Adjiedj Bakas, oud-politicus Rita Verdonk, hoogleraar Afshin Ellian en de Canadese cultuurcriticus Jordan Peterson.

Hoofdspreker Peterson stelt dat de identiteitspolitiek van wat hij noemt extreem-links de polarisering in de samenleving vergroot. De Canadees wordt gezien als een held van alt-right, maar hij heeft naar eigen zeggen kritiek op deze beweging. "Ik ben al heel mijn leven gekant tegen extreem-rechts", zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Trending op Twitter

Volgens de presentatoren van het evenement zijn er deelnemers van 13 jaar tot 86 jaar oud. Een van hen is Jolanda Loijenga (55). Ze is vooral gekomen voor sprekers zoals Peterson. "Ik denk dat hij iets heel interessants te vertellen heeft, wat goed is voor de discussie in Nederland. Een andere kijk op wat er speelt."

Op Twitter is de debatavond trending topic. Dat komt deels door de discussie over wat sprekers vertellen, maar ook doordat er volop kattenfilmpjes worden gedeeld. Volgens de een gebeurt dat om de discussie te ontregelen, volgens de ander als grapje over de naam van de organiserende stichting.