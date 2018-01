Solidariteitsactie voor moskee na onthoofde pop

Tientallen mensen hebben hun steun betuigd aan de Amsterdamse moskee waar gisteren een onthoofde pop werd gevonden. Na het vrijdaggebed van de Emir Sultan-moskee werden er knuffels en bloemen uitgedeeld.

Het idee kwam van vriendschapskring Salaam Shalom, die joden en moslims met elkaar in contact wil laten komen. "Wij zijn diep geschokt en bedroefd. Dit accepteren wij niet in Amsterdam, niet in Nederland, nergens in de wereld'', aldus de initiatiefnemers tegen NH Nieuws en AT5.

Woensdagnacht werd de pop bij de moskee neergelegd. Het hoofd was opgehangen aan een hek en er hing een briefje met de tekst: "De Islamisering moet stoppen." De actiegroep Rechts in Verzet claimt de pop te hebben geplaatst.

De PvdA en GroenLinks hebben een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad aangevraagd. "Moslim-discriminatie moet hoger op de politieke agenda", zegt aanvrager Sofyan Mbarki van de PvdA. Het debat staat op 24 januari gepland.