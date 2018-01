De stemming van Vullings en Van Weezel: Ergernis in coalitie over ChristenUnie

In de coalitie is grote ergernis over de opstelling van de ChristenUnie in de kwestie rond Lelystad Airport, zegt Joost Vullings in de nieuwe aflevering van de podcast De stemming van Vullings en Van Weezel. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zinspeelde tijdens het Kerstreces op uitstel van de opening van de luchthaven, die in het regeerakkoord gepland staat voor april volgend jaar. "Het is een eerste test van deze coalitie."

Coalitie knettert

Wat de partijen stoort is dat de ChristenUnie voor de troepen uitloopt. "Door nu vast de aankondiging te doen van het uitstel, lijkt het straks alsof de ChristenUnie dat geregeld heeft." Dat zit de andere partijen niet lekker. "Het heeft flink geknetterd toen ze elkaar na het reces voor het eerst weer zagen."

Want ook bij de andere partijen leven twijfels over de haalbaarheid van opening in 2019. "Ik denk dat zij het uitstel ook wel zien aankomen", zegt Vullings. "De VVD wil dat niet, maar achter de schermen hoor je wel dat ze daar ernstig rekening mee houden."