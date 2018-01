Heilige grond of heilige grondstoffen? Trump maakt natuurmonument stuk kleiner

Voorzitter Adams van het San Juan-districtsbestuur ziet het boren niet zo snel gebeuren. "We steunen een wetsvoorstel waarin staat dat er binnen de oorspronkelijk grenzen van Bears Ears niet mag worden gedolven. Heus, er verandert niets aan de bescherming van het gebied."

Maar zodra Adams wordt gevraagd naar de plannen van het nabijgelegen uraniumbedrijf, verandert zijn verhaal: "Er zijn mijnen geclaimd in onze regio die zeer nuttig kunnen zijn voor de uraniumindustrie. Kijk, in Amerika delven we veel minder dan nodig is voor onze 99 nucleaire faciliteiten. We zijn dus afhankelijk van wat het buitenland ons levert. Het opvoeren van de uraniumproductie in onze eigen mijnen zou ons veel energie-onafhankelijker maken."

En daar is de president zeer gevoelig voor, stelt Adams. Hij steekt een gebalde vuist in de lucht: "Ik steun Donald Trump voor de volle 100 procent. He's my man!"