Homoseksuele man mishandeld in park Amsterdam

In het Westerpark in Amsterdam is vorige week een homoseksuele man mishandeld. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door twee mannen hard in het gezicht geslagen.

De politie vermoedt dat de mishandeling te maken heeft met de seksuele geaardheid van het slachtoffer. De plek in het park waar de man werd aangevallen staat bekend als homo-ontmoetingsplaats.

Het slachtoffer heeft verklaard dat hij door twee mannen in het zwart en met motorhelmen op werd uitgescholden en geslagen. De mishandeling stopte toen een man en een vrouw, die op een bankje in het park zaten, begonnen te schreeuwen.

De daders gingen ervandoor op een scooter, melden AT5 en NH Nieuws.