Man die 14-jarig meisje wilde ronselen voor jihad veroordeeld

Een 22-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk. Hij had geprobeerd een 14-jarig meisje uit Brussel te ronselen voor de jihad in Syrië.

De man was via internet met haar in contact gekomen en maandenlang stuurde hij haar berichten. Hij schreef onder meer: "We moeten naar Syrië, de mensen doodschieten die de moslimburgers doden. We zitten hier in een ongelovig land, hier zijn rare wetten."

Bedreiging

In september 2016 ontmoette hij het slachtoffer in Brussel. Ook daar vroeg hij het meisje mee te gaan naar Syrië. De ontmoeting eindigde in een ruzie. Daarna stuurde de man haar via Whatsapp, Facebook en e-mail beelden van onthoofdingen. Ook plaatste hij onder haar naam een seksadvertentie, schrijft Omroep Brabant. Ook de broer van het slachtoffer kreeg schokkende afbeeldingen toegestuurd.

In de rechtbank bekende de dader dat hij het meisje en haar broer had bedreigd, maar hij sprak tegen dat hij het meisje wilde ronselen. Volgens hem wilde hij zelf naar Syrië gaan om zijn 'moslimbroeders' te helpen.

Behandeling

Hoewel de man verminderd toerekeningsvatbaar is, rekent de rechtbank het hem zwaar aan dat hij een kwetsbaar minderjarig meisje heeft proberen te ronselen. Hij heeft daarmee veel spanning en stress veroorzaakt.

De dader moet zich van de rechter laten behandelen en in gesprek gaan met een islam-deskundige. Met het meisje en haar familie mag hij geen contact meer hebben.