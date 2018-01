Toestel terug naar Schiphol na incident: 'We waren allemaal dizzy'

Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen vindt het merkwaardig dat maar een aantal passagiers onwel is geworden. Hij zegt dat de zuurstof in de cabine voor iedereen in het toestel gelijk is. Die zuurstof komt gewoon van buiten en wordt strak bewaakt in de drukcabine. Volgens Baksteen gaat er overal alarm af als er iets mis is met de drukcabine. Vervolgens komen vanzelf de zuurstofmaskers tevoorschijn. Of dat is gebeurd, is onduidelijk.

Baksteen vindt het niet zo vreemd dat het toestel is teruggekeerd naar Schiphol en niet is geland in Ierland, waar het op dat moment boven vloog. Hij wijst erop dat United op Schiphol alle ondersteuning heeft die nodig is en dat de passagiers ook niet zomaar vanuit Ierland hun reis naar de VS kunnen vervolgen. Als het niet urgent is, is terugkeer naar Schiphol dan logischer.

Grondig onderzoek

Ook de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers noemt het een merkwaardig incident. Joost van Doesburg van de vereniging pleit voor een grondig onderzoek, om daarvan te kunnen leren voor de toekomst. Hij denkt aan een technisch probleem.

Van Doesburg vraagt zich ook af waardoor de harde landing werd veroorzaakt. Mogelijk had het toestel nog erg veel kerosine in de tank, maar dat had ook deels kunnen worden geloosd boven zee. Van Doesburg vraagt zich ook af of de vliegers door zuurstofgebrek nog wel in staat waren goede beslissingen te nemen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigt op Twitter aan onderzoekers naar Schiphol te sturen om te inventariseren wat er is gebeurd.