'Resultaten bloedtest voor kanker opwindend, maar geen doorbraak'

'Moet nog veel gebeuren'

Maar voor er een bloedtest is, moet eerst nog veel meer onderzoek worden gedaan, zegt Gerrit Meijer, hoofd van de afdeling Pathologie bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. "Voordat dit soort methodes wordt toegepast bij bevolkingsonderzoek, moeten eerst nog heel veel afwegingen worden gemaakt."

Als de bloedtest bijvoorbeeld te veel vals-positieve resultaten oplevert, is die niet betrouwbaar genoeg om te worden gebruikt bij bevolkingsonderzoek. Daarnaast is de test nu enkel toegepast op patiënten van wie al bekend was dat ze de ziekte hadden. Het is nog maar de vraag of CancerSEEK dezelfde resultaten oplevert als de test wordt toegepast op mensen bij wie (nog) geen kanker is vastgesteld.

Meijer wil mede daarom niet spreken van een doorbraak. Hij hoopt dat de onderzoeksresultaten uiteindelijk leiden tot het terugdringen van sterfte door kanker. "Maar er moet nog heel veel gebeuren voordat deze test aan het publiek aangeboden kan worden."

Mooi en spannend

KWF Kankerbestrijding noemt de test een mooie en spannende ontwikkeling. Maar deze voldoet niet aan de internationale criteria voor verantwoorde screening bij een nationaal bevolkingsonderzoek, zoals die 50 jaar geleden zijn opgesteld. Een betrouwbaarheid van 99 procent is voor dergelijk onderzoek niet voldoende. Want in dat geval zadel je volgens KWF Kankerbestrijding bij een miljoen tests 1 procent van de mensen op met de onterechte diagnose kanker. Dat zijn 10.000 foute diagnoses. KWF zegt het onderzoek naar een universele bloedtest wel met veel belangstelling te volgen.