Bond wil snel met defensie in gesprek naar aanleiding van rapport Mali

Defensievakbond ACOM wil zo snel mogelijk met defensie om tafel om te praten over oplossingen voor de problemen met de veiligheidscontroles. De commissie-Van der Veer, die het fatale mortierongeval in Mali onderzocht, presenteerde vandaag een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat het beleid van defensie onvoldoende is gericht op de veiligheid.

De bond had wel verwacht dat er problemen vastgesteld zouden worden bij defensie, maar is alsnog geschokt door het rapport. "Dat er zo stellig over geschreven is, is positief verrassend. We moeten er lering uit trekken voor de toekomst", zegt Jan Kropf, algemeen secretaris bij ACOM. "Het is een zeer stevig, stellig en transparant rapport en daar zijn we blij mee."

Aanbevelingen overnemen

Ook de AFMP spreekt van een schokkend rapport. "We weten al langer dat de veiligheid binnen defensie niet goed is. De aanbevelingen uit het rapport zijn prima. Die moeten zo snel mogelijk worden overgenomen", zegt voorzitter Anne-Marie Snels. Ook Jean Debie van vakbond VBM wil dat de aanbevelingen direct worden uitgevoerd. "Niet in de la verdwijnen. Er moet nu actie komen."

Het overnemen van een advies ging volgens Snels in 2015 fout. "Schandalig. De dood van de militairen in Mali had door die aanbevelingen wellicht voorkomen kunnen worden."