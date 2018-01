Oud-CIA-chef Turner (94) overleden

De Amerikaanse oud-CIA-chef Stansfield Turner is op 94-jarige leeftijd overleden. Turner diende onder president Carter en leidde de Amerikaanse inlichtingendienst in een turbulente periode.

Turner had 33 jaar bij de marine gediend en leidde als bevelhebber de NAVO-militairen in Zuid-Europa toen hij in 1977 werd aangesteld bij de CIA. Hij zou aanblijven tot Carters vertrek in 1981.

Begin 1978 kreeg Turner te maken met de Iraanse Revolutie, gevolgd door de gijzeling van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Teheran. Twee jaar later kwam daar nog een internationale crisis bij: de inval van de Sovjetunie in Afghanistan.

Hervormingen

Ondertussen moest Turner de CIA hervormen na kritiek op de werkwijze van de dienst. Een congrescommissie had in 1976 geconcludeerd dat de CIA de maffia had ingezet voor moordaanslagen, betrokken was bij revoluties in het buitenland en eigen burgers had bespioneerd.

Om dergelijk machtsmisbruik terug te dringen was het aan Turner om een balans te vinden tussen meer controle door het Congres en het voorkomen van het uitlekken van geheime operaties.

Na zijn termijn als CIA-directeur bleef hij het beleid volgen. Zo was hij kritisch over Ronald Reagan in het Iran-Contraschandaal en pleitte hij na de Koude Oorlog voor nucleaire ontwapening.