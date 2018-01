Verbod voor kinderverpleegkundige na betaalde seks met jongen (13)

Een kinderverpleegkundige uit Hoensbroek mag niet meer met minderjarigen werken. Het medisch tuchtcollege heeft dat besloten op verzoek van de inspectie voor de Gezondheidszorg. De man werkte in een academisch ziekenhuis.

De seks met een toen 13-jarige jongen (geen patiënt) vond in 2014 plaats in de privésfeer. Dat gebeurde maar een keer. De 54-jarige werd vorig jaar veroordeeld voor betaalde seks met de jongen.

Vanwege de veroordeling werd hij ontslagen. De inspectie daagde de kinderverpleegkundige eind vorig jaar voor de tuchtrechter, schrijft 1Limburg. Omdat de man een baan zoekt, bepaalde het tuchtcollege dat hij de bevoegdheid met kinderen te werken per direct kwijt is.

40 euro

Hoensbroekenaar werd in 2016 veroordeeld voor ontucht met de jongen. Die kwam uit België en bood zichzelf op internet aan voor betaalde seks.

De man kwam met de schandknaap in contact via een man uit Brunssum, die ook is veroordeeld. De jongen kreeg 40 euro voor de handelingen. De familie van de jongen kreeg argwaan en schakelde de politie in.

De verpleegkundige kreeg een dag cel en 180 uur werkstraf voor het misbruik, onder meer omdat het voor de rechter volstrekt helder was dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was.

Het tuchtcollege oordeelt echter dat de man als ervaren verpleegkundige had moeten zien dat het slachtoffer nog maar een kind was. Ook had hij moeten onderzoeken hoe oud het slachtoffer was.