Britse minister van Buitenlandse Zaken wil Kanaalbrug naar Frankrijk

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, heeft met de Franse president Macron gesproken over de mogelijke bouw van een Kanaalbrug, die Groot-Brittanniƫ en Frankrijk zou verbinden. Johnson zou hebben gezegd dat hij het belachelijk vindt dat de twee landen nu slechts verbonden zijn met een ondergrondse spoortunnel.

Macron reageerde volgens ingewijden positief op het voorstel voor de brug, die ongeveer 35 kilometer lang zou moeten worden. De Franse president is in Groot-Brittanniƫ voor een Brits-Franse top. Daar wordt onder meer gesproken over gedeelde infrastructuurprojecten, grensbeveiliging en gezamenlijke militaire missies.

Volgens Johnson is op de top overlegd over de oprichting van een gedeeld deskundigenpanel voor grote gezamenlijke bouwprojecten. "Ons economische succes hangt af van een goede infrastructuur en goede verbinding. Is de Kanaaltunnel slechts een eerste stap?"