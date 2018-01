Auto's, bitcoins en cash: 221 miljoen euro afgepakt van criminelen

Vorig jaar is 221.259.200 euro afgepakt van criminelen. Sinds een paar jaar is crimineel geld afpakken een belangrijk middel om georganiseerde misdaad en veelvoorkomende criminaliteit aan te pakken.

Justitie hoopte ruim 138 miljoen euro binnen te halen, dat is ruim gelukt. Toch is het bedrag aanzienlijk lager dan de 416 miljoen die een jaar eerder van criminelen werd afgepakt. Toen trof telecombedrijf VimpelCom de hoogste schikking met justitie ooit in Nederland. Het van oorsprong Russische bedrijf, hier gevestigd, voorkwam daarmee vervolging voor omkoping en valsheid in geschrifte.

Auto's, bitcoins en cash

Als bij een inval grote hoeveelheden cashgeld en dure auto's aanwezig zijn, worden die in beslag genomen. Maar volgens het Openbaar Ministerie zitten criminelen niet stil en bedenken ze steeds iets nieuws om hun geld weg te sluizen of onder de radar te houden. Dat er geen toezicht is op bitcoins is in het voordeel van criminelen. Dat maakt het opsporen lastig, daarom moet het OM blijven vernieuwen.

Niet alles wat van criminelen wordt afgepakt verdwijnt in de staatskas. Zo schonk het OM, voor het eerst, een in beslag genomen boot aan het Scheepvaart College in Rotterdam. Daarnaast wordt in beslag genomen crimineel geld eerst aan slachtoffers van criminelen uitgekeerd.