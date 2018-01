'Ik wilde gisteravond naar huis, maar het is vanochtend geworden'

Twee vrouwen eten deze ochtend sushi op Utrecht Centraal. Ze hebben een nachtje doorgehaald en maken zich totaal niet druk over de treinen: "Het rijdt prima." De storm lijkt aan ze voorbij te zijn gegaan.

De treinen rijden intussen prima voor de meeste mensen. Het overgrote deel rijdt weer volgens de normale dienstregeling. Vannacht hebben werknemers op het spoor tientallen problemen verholpen, zegt de NS. De verwachting is dat rond 10.30 uur bijna alle hinder op het spoor voorbij is.

Op Utrecht Centraal zijn de meeste mensen vol goede moed. Zoals een student, die ondanks een ongeplande logeerpartij nu op weg is naar huis: "Ik wilde eigenlijk gisteravond naar huis, maar het is vanochtend geworden. Er was geen mogelijkheid om gisteren nog naar huis te gaan."

Hij kon een slaapplekje krijgen. "Dat is het voordeel als je studeert."

Op het station weten de meesten weten hun trein wel te vinden: