Shakespeare-regisseur John Barton (89) overleden

De Britse theaterregisseur John Barton is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij richtte in 1960 samen met Peter Hall de Royal Shakespeare Company op, regisseerde gelauwerde versies van Shakespeares werk en werkte met belangrijke Britse acteurs als Helen Mirren, Jeremy Irons, Judi Dench en Ben Kingsley.

"Bijna niemand had meer invloed op Shakespeare-acteurs de afgelopen eeuw", zegt RSC-directeur Gregory Doran. "Veel van de producties die hij regisseerde worden nog steeds gezien als de definitieve versie."

"Niemand in mijn carrière had zo veel invloed als John", schrijft Patrick Stewart in een reactie. "De namen William Shakespeare en John Barton zullen voor mij altijd aan elkaar verbonden zijn."

Barton regisseerde Stewart in 1978 als Shylock in The Merchant of Venice. In 1969 werkte hij met Helen Mirren samen voor Troilus and Cressida. Judy Dench deed datzelfde jaar zijn Twelfth Night. Ian Richardson speelde voor hem in 1973 de titelrol in Richard II.