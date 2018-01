Wekdienst 19/01: treinen rijden weer en fakkeltocht in Groningen

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor, waar volgens de NS de treinen 'nagenoeg volgens dienstregeling' gaan rijden. De NS waarschuwt wel dat sommige treinen niet rijden of korter zijn. Ook wordt er op sommige trajecten nog aan het spoor gewerkt. De grootste problemen doen zich waarschijnlijk in de ochtendspits voor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De Groninger Bodem Beweging houdt een fakkeltocht in de stad Groningen. De demonstranten willen hun ongenoegen uiten over de aardbeving van vorige week maandag in Zeerijp. Er worden duizenden mensen verwacht.

• Het onderzoeksrapport over het ongeval met een mortiergranaat in 2016 in Mali waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen wordt gepresenteerd. De kwestie leidde vorig jaar tot het vertrek van Jeanine Hennis als minister van Defensie.

• Het Verbond van Verzekeraars komt in de loop van de dag met de eerste schadecijfers van de westerstorm. Gisteren al meldde het verbond dat er zeker 50 miljoen aan schade is geleden.