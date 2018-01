Recordcijfers voor Nederlandse land- en tuinbouwexport

De Nederlandse landbouw-en tuinbouwexport floreert en groeit als kool. In 2017 is voor een recordbedrag aan landbouwgoederen geëxporteerd. De uitvoer van groenten en fruit, bloemen en zuivel, vlees en babymelk, friet en vruchtensap, was goed voor 91,7 miljard euro, 7 procent meer dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Als de landbouwgerelateerde goederen zoals kunstmest, machines voor de landbouw en de voedingsindustrie en melkrobots meegerekend worden, komt de export zelfs boven de 100 miljard euro uit. Naar al onze belangrijkste handelspartners nam de export toe. Een kwart van de hele landbouwexport gaat naar Duitsland, gevolgd door België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met rond de tien procent.

"De exportgroei bevestigt de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouwsector", zegt minister van Landbouw Carola Schouten.