Parlement Oekraïne keurt omstreden 'oorlogswet' goed

In Oekraïne heeft het parlement een wet goedgekeurd waarin de gebieden die nu door pro-Russische rebellen worden beheerst, officieel verklaard worden tot gebied dat door Rusland wordt bezet. In de wet staat dat de oostelijke gebieden de Krim, Donetsk en Loegansk "tijdelijk bezet worden door agressor Rusland".

Oekraïners die in die gebieden tegen het Oekraïense leger strijden of samenwerken met de pro-Russische rebellen, kunnen vanaf nu worden vervolgd.

President Porosjenko, die de wet had ingediend, is blij met de goedkeuring van de wet. Volgens hem is het nu mogelijk om met politieke en diplomatieke middelen de orde te herstellen in het oosten van het land.

Oorlogsrecht

Er is kritiek op de wet, die volgens tegenstanders lijkt op de invoering van een soort oorlogsrecht. De oppositie in Oekraïne zegt dat de wet het vredesproces in gevaar brengt en de positie van Oekraïne als verantwoordelijke partner ondermijnt.

Rusland zegt dat de wet in strijd is met het akkoord van Minsk uit 2015, dat Oekraïne en Rusland samen met Duitsland en Frankrijk sloten. In het akkoord staat onder meer dat voorkomen moet worden dat mensen worden vervolgd en bestraft voor daden die zijn gepleegd in de regio's Loegansk en Donetsk. Rusland beschouwt zichzelf niet als partij in het conflict in Oekraïne.

Wapenstilstand

Sinds april 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, vielen bij gevechten in het oosten van Oekraïne volgens de Verenigde Naties meer dan tienduizend doden. Sinds het akkoord van Minsk is het geweld afgenomen.

Ondanks de wapenstilstand die sinds vorig jaar februari geldt, vallen er nog steeds doden bij aanslagen en gevechten.