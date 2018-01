Miljoenen illegale sigaretten in loods Breda

Een man uit Tilburg is opgepakt met een miljoen illegale sigaretten in een gehuurde bestelbus. De FIOD vond later nog pallets vol sigaretten.

De Tilburger had zijn lading opgepikt bij een loods in Breda. In die loods stonden nog 49 pallets met in totaal 16 miljoen illegale sigaretten. Volgens de fiscale opsporingsdienst waren de sigaretten waarschijnlijk voor de Engelse markt bedoeld, schrijft Omroep Brabant.

Als de sigaretten op de Nederlandse markt waren gekomen, was de staat 4 miljoen euro aan accijns en omzetbelasting misgelopen.

De sigaretten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.