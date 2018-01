Vader cel in voor jarenlang misbruik dochter

De rechtbank van Middelburg heeft een 71-jarige man uit Aardenburg veroordeeld tot 28 maanden gevangenisstraf. De man misbruikte zijn dochter van juli 1981 tot juni 1988. Zij werd vanaf haar vijfde thuis misbruikt en gedwongen tot geslachtsgemeenschap. Een andere dochter had ook aangifte gedaan van misbruik, maar die zaak is verjaard.

Kindertijd afgepakt

"Mijn kindertijd is van me afgepakt", zei het slachtoffer, op de rechtszitting twee weken geleden. Haar vader hield zijn mond en beriep zich op zijn zwijgrecht. De rechter legde de man toen de verklaring voor die hij na zijn aanhouding in 2016 had afgelegd bij de rechter-commissaris. Daarin gaf de man toe met de meisjes gedoucht te hebben toen ze klein waren. Hij zei ze "wellicht op verkeerde plekken te hebben aangeraakt".

Vrijspraak

De officier van justitie eiste 36 maanden cel. De advocaat van de man vond vrijspraak op z'n plaats omdat de meisjes jarenlang hebben gewacht voordat ze aangifte deden. Ook wees hij erop dat niemand iets gemerkt zou hebben van het misbruik, ook de moeder van de meisjes niet. De moeder was niet bij de rechtszaak aanwezig.

Waarom het vonnis tegen de man met 28 maanden cel lager uitvalt dan de eis is volgens Omroep Zeeland niet bekendgemaakt.