50Plus: voldoende handtekeningen opgehaald voor stap naar referendum

50Plus heeft duizenden handtekeningen aangeboden aan de Kiesraad. Het zijn steunbetuigingen voor het plan van de partij om een referendum te organiseren over het afschaffen van het belastingvoordeel voor mensen die hun huis hebben afgelost.

Volgens voorman Krol zijn er meer dan tienduizend geldige handtekeningen verzameld. Dat aantal is nodig om de procedure in gang te zetten om uiteindelijk tot een volksraadpleging te komen. Of het er inderdaad zo veel zijn, gaat de Kiesraad nu controleren.

De handtekeningen werden aangeboden bij de locatie van de Kiesraad in Heerlen. Daar staat de apparatuur die nodig is voor het controleren en tellen. Over een week moet duidelijk zijn of 50Plus in zijn opzet is geslaagd.