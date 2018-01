Zes doden in Duitsland door storm

Ook in het buitenland heeft de storm veel overlast veroorzaakt. In Duitsland kwamen zes mensen om in de storm. In Emmerich kwam een man om het leven gekomen toen op een camping een boom op hem viel. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om het leven bij ongevallen in Lippstad en Brandenburg en twee brandweermannen verongelukten tijdens hun werk in Thüringen en Sauerland. Ook kwam een vrouw in de buurt van Neubrandenburg om het leven toen ze de macht over het stuur verloor en tegen een tegemoetkomende vrachtwagen botste.

In heel Duitsland werd het treinverkeer stilgelegd. Treinen reden nog zoveel mogelijk door naar hun bestemming en werden daarna stilgezet. In Emmerich hebben passagiers 7 uur lang vastgezeten in de ICE van Amsterdam naar Basel. De stroom was uitgevallen en de trein kon niet verder, maar de passagiers mochten er pas aan het eind van de middag uit. Inmiddels zijn enkele treinen in de buurt van Bremen weer gaan rijden.

Verder regende het in Duitsland meldingen over omgewaaide bomen en kregen mensen het advies niet de weg op te gaan. In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts bleven scholen vandaag dicht. De storm is via Dresden naar Polen getrokken.

Dak van skipiste weggewaaid

Ook in het Belgische plaatsje Grez-Doiceau is een vrouw omgekomen toen een boom op haar auto viel. In Antwerpen is een aantal huizen ontruimd nadat er een boom op was gevallen. Daarbij raakten vier mensen lichtgewond. Ook werd de gasleiding beschadigd.