CBR: 'Je kunt moeilijk tijdens elk examen een windturbine neerzetten'

Voor vrachtwagenchauffeurs blijkt het lastig om zich voor te bereiden op windsnelheden zoals van vandaag. Zo mogen rijscholen zelf bepalen hoeveel aandacht ze tijdens hun praktijkopleiding besteden aan extreem weer, blijkt uit een rondvraag. "We leiden tijdens praktijklessen op voor de rijbewijscriteria van het CBR. Harde wind is daar niet in opgenomen", zegt een woordvoerder van Hoekstra Opleidingen in Alkmaar. "Wel spelen we tijdens de les in op de omstandigheden. Op een dag als vandaag komt het dus zeker voorbij."