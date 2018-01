Conflict tussen toezichthouder en NAM over veiligheid Groningers

Het Staatstoezicht op de Mijnen en gaswinningsbedrijf NAM hebben een groot meningsverschil over de risico's van de gaswinning in Groningen. Volgens waakhond SodM is er sprake van 'code rood', wat duidt op een onveilige situatie waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen door de gaswinning te verlagen. Aanleiding voor code rood is de aardbeving van 8 januari in Zeerijp, die met een kracht van 3,4 de zwaarste in 5 jaar tijd was.

De toezichthouder maande het gaswinningsbedrijf zelf met voorstellen te komen over de verlaging van de productie. Dat is zo afgesproken in het meet- en regelprotocol dat sinds een jaar voor het gasveld geldt, zegt inspecteur-generaal Kockelkoren. Er wordt momenteel met 'de hand aan de kraan' gas gewonnen. Als er meer bevingen zijn, moet de gaskraan verder dicht.

De NAM meent dat het aan minister Wiebes van Economische Zaken is om een concreet voorstel te doen, en wil zelf geen harde cijfer noemen. In een gisteren verstuurde brief aan de Staatstoezichthouder zegt directeur Schotman van de NAM dat het niet aan hem is om te bepalen met hoeveel de gaskraan verder dicht moet.

Uit de rekensom die de NAM maakt in de brief blijkt echter dat bij de halvering van de huidige productie de grondbewegingen weer op het niveau komen waar de toezichthouder het wil. De NAM stelt niet voor om dat dan ook maar te doen. Dat is aan de minister.

Veiligheidsbeleving of risico?

Volgens de NAM is er geen sprake van een onveilige situatie. Het protocol zou alleen gaan over veiligheidsbeleving en overlast en niet over daadwerkelijk fysiek gevaar voor Groningers. "Als er geen risico's zouden mogen zijn in Groningen, dan is het niet mogelijk om gaswinningsactiviteiten uit te voeren in het Groningenveld", aldus Schotman in zijn brief aan het SodM. De werkwijze van het SodM is voor de NAM "onbegrijpelijk" en "onacceptabel".

In een reactie laat het SodM weten de nieuwe gegevens van de NAM in de brief te bestuderen. Daarom gaat het iets langer duren voordat de toezichthouder met zijn advies aan de minister komt. Dat zou aanvankelijk volgende week donderdag zijn.

Het SodM benadrukt nog eens in zijn advies de veiligheid van Groningers boven die van de leveringszekerheid te zullen stellen. "Het is aan de minister om zonodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid", schrijft Kockelkoren vanochtend in een reactie.