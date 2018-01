Vrouw (78) in Bladel lijkt ook slachtoffer Rabo-bende

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de 78-jarige vrouw die vorig jaar september zwaargewond raakte bij een overval in haar aanleunwoning in Bladel, slachtoffer was van de Rabo-bende. Die groep criminelen sloeg toe na tips van medewerkers van de Rabobank als iemand een groot geldbedrag had opgenomen.

Het motief voor de uitermate gewelddadige overval was in eerste instantie onduidelijk, zo vertelt politiewoordvoerder Bart Vaessen aan Omroep Brabant. Uit de woning van de vrouw waren geen spullen verdwenen. Wel bleek al snel dat het slachtoffer een paar maanden eerder een groot geldbedrag bij de Rabobank had opgenomen.

Servicecentrum

De politie ontdekte een verband met twee overvallen in Roosendaal en Venlo en een verijdelde overval in Zundert. Bij die laatste overval werden meerdere verdachten opgepakt. Ook in die gevallen hadden de slachtoffers kort daarvoor een groot geldbedrag opgenomen bij hun bank. Uit het onderzoek in Venlo bleek dat twee medewerkers van de Rabobank, onder wie Lorenzo J., de overvallers hadden getipt. Ze deden dat door de computers in een servicecentrum van de bank te raadplegen.

Voorverkenning

Uit onderzoek bleek dat dezelfde bankmedewerkers ook de financiƫle gegevens van de 78-jarige vrouw uit Bladel hadden bekeken. De politie houdt er verder sterk rekening mee dat de daders van de overval in Bladel ook een voorverkenning deden bij de Rabobank aan de Markt in Bladel - de bank waar het slachtoffer eerder dat grote geldbedrag opnam. Ook zag een getuige toen twee mannen rondhangen bij de aanleunwoning waar de vrouw woont.

De politie kampt nog wel met een aantal losse eindjes. Lorenzo J. zit vast, maar de tweede verdachte bankmedewerker nog niet, ook al heeft de Rabobank alle medewerking toegezegd. Ook zijn de verdachten van de overval nog niet opgepakt.

De vrouw in Bladel is door familierechercheurs bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Zij maakt het volgens de woordvoerder naar omstandigheden redelijk.