In 's Gravenmoer bij Oosterhout is een schoolbus met dertien kinderen frontaal op een boom gebotst. De bus was onderweg naar een middelbare school in Andel.

Bij het ongeluk raakte de buschauffeur zwaargewond. Die moet door de brandweer uit de bus worden bevrijd.

Vijf kinderen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen die met de schrik zijn vrijgekomen bij het ongeluk worden opgevangen door familie of door de school.

De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.